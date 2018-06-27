Рецепт баранины с сухофруктами

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления баранины с сухофруктами.



прочитано 487 раз