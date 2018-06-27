Рецепт баранины с сухофруктами
Для приготовления понадобятся: 0,5 килограмма баранины, сливочное масло по вкусу, 3 средние луковицы, горсть кураги, 8-10 плодов сушеного чернослива, 5-6 плодов сушеного инжира, горсть темного изюма, горсть сушеной вишни, молотый черный перец, молотый душистый перец, сумах, соль – по вкусу.
Для гарнира: стакан риса, стакан нута, сливочное масло – по вкусу, соль – по вкусу.
Способ приготовления
Мясо нарезаем на небольшие кусочки. Лук – полукольцами. В разогретую кастрюлю отправляем щедрый кусок сливочного масла, добавляем мясо и обжариваем 7 минут. Затем добавляем лук.
Сухофрукты нарезаем на мелкие кусочки и отправляем в кастрюлю к мясу. Заливаем одним стаканом воды, солим, перчим и оставляем тушиться до готовности.
Рис и нут необходимо предварительно замочить на ночь. В разогретую сковороду со сливочным маслом высыпаем рис и через несколько минут добавляем нут. Вливаем два стакана воды, солим и ждем, пока вода выпарится. Выключаем и оставляем томиться в сковороде 20 минут.
Время приготовления блюда – 45 минут.
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