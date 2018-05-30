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Lifestyle

Раскрыт секрет красоты Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: GLOBAL LOOK press/ I-Images
Пользователи Сети не прекращают восторгаться внешностью супруги принца Гарри, желая иметь столь же выразительные черты лица. Визажист Меган Маркл приоткрыла завесу тайны и дала рекомендации по достижению идеальной формы бровей.
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Эксперт начала с того, что брови не должны быть симметричными. "Совершенно нормально, если по форме или расположению одна бровь отличается от другой. Они не должны быть одинаковыми, ведь это не сестры-близнецы", – рассказала она.

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Специалист призналась, что считает свою работу удачной в том случае, если она внесла минимум изменений во внешность клиента, передает Daily Mail. "Я оставляю брови максимально широкими, а форму – как можно более естественной", – поделилась своей методикой девушка.

По словам визажиста, работая над своим образом, Маркл вдохновлялась легендарной актрисой Одри Хепберн. "Я стараюсь сделать изгиб брови более прямым, нежели круглым. Концы бровей должны быть приподняты плавно, а не в виде галки. Высокая арка придает лицу злое выражение", – посоветовала эксперт.

Более того, специалист призвала не увлекаться выщипыванием волосков. По ее мнению, это может повредить луковицы и остановить процесс роста бровей навсегда.

Ранее личный стилист Меган Маркл рассказала, что герцогиня Сассекская соблюдает закон золотого сечения при выборе наряда. "Она придерживается правила третей, чтобы показать свою фигуру в наиболее выгодном свете" – объяснила эксперт.

Автор: Михаил Вштанов30 мая 2018, 20:01
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