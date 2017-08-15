Топ-10 самых безумных трюков с зубами

"Береги зубы смолоду!" – внушают стоматологи своим юным пациентам, но, очевидно, многие из них пропускают эти бесценные наставления мимо ушей. При чем речь сейчас пойдет не о тех, кто боится ходить к врачам и запускает кариес, а о рисковых парнях, которые подвергают свои зубы нешуточным испытаниям.

Руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru Юлия Клоуда специально для Dni.Ru сделала подборку сумасшедших трюков с зубами. Главное – не повторяйте их дома и не рассказывайте о них своему стоматологу.

Плевок зубом

Восстановление утраченного зуба, например, с помощью имплантации, – процедура не самая легкая. Но знаменитый фокусник Дэвид Блэйн открыл уникальную методику восстановления зуба буквально одним плевком! Да, конечно, врачи не одобрят его из соображений гигиены и санитарии, зато как рады будут "пациенты". Суть фокуса вот в чем: Дэвид находит в толпе добровольца, в равно мере отважного и безумного, и пальцами вынимает у него изо рта один зуб. Без анестезии и совершенно без боли, заметьте! А потом, кода этот несчастный в полной мере ощутит потерю, Блэйн попросту плюет в лицо жертве фокуса – и о чудо! Зуб возвращается на место! Магия! Волшебство!

Конечно, тут мы немного лукавим – ясно, что дело в ловкости рук и актерском таланте затаившегося в толпе ассистента. Однако нужно признать, что выглядит фокус весьма эффектно – разве не все мы мечтаем о совершенно безболезненном лечении зубов?

Подкинь стол зубами

Но не только уличные маги рвутся в звезды Ютуба. Безвестный парень в военной форме поражает сослуживцев таким фокусом, который мог бы провернуть разве что злодей Челюсти из фильма про Джеймса Бонда. Этот паренек невозмутимо берет зубами стол и без помощи рук мало того, что поднимает его в воздух, так еще и легко перекидывает через голову! Зубы, что удивительно, остаются на месте, а не разлетаются, как картечь, по всему помещению. Вот что значит – удачная наследственность! Завидуй, Дэвид Блэйн, где уж тебе до этого скромного героя.

Ловля пуль зубами

Этому трюку примерно столько же лет, сколько огнестрельному оружию, которое можно поднять одной рукой (понятно, что ядро из кулеврины сможет поймать зубами разве что акула). Многие уважаемые иллюзионисты и фокусники поражали наивную публику таким шоу. Началось все еще в 1631 году, а сейчас самые активные ловцы пуль зубами – это американцы Теллер и Пенн. Суть трюка проста: фокусник встает напротив ассистента или вызванного из зала добровольца. Ассистент либо сам берет из ящика пистолет, либо вручает его зрителю, который сам заряжает оружие. Затем следует выстрел, спецэффекты по вкусу – от дыма до мнимой смерти, а потом фокусник на радость зрителям выплевывает пулю. Сейчас зрителя даже просят отметить пулю автографом. Разумеется, "пули" в пистолете не настоящие, они разрываются сразу при выстреле, а фокусник тайком сует в рот якобы пойманную пулю, на которой другой ассистент так же тайком малюет подобие автографа. Тем не менее, выглядит этот фокус всегда эффектно, к тому же он любим многими фокусниками за простоту исполнения. То ли дело Копперфилд с его Пилой Смерти…

Машина против зубов

О сколько их, этих безумных качков, которые готовы тягать зубами что угодно – от штанги до КАМАЗа! А что вы скажете о скромном старичке Марке Гринштейне, 91 года от роду, ветеране Второй Мировой войны, настоящем американце? С виду и не скажешь, что этот бодрый симпатичный дедушка в очках в состоянии схватиться зубами за цепь, к другому концу которой прикреплен автомобиль, и потащить его за собой! Авто весом в 1,6 тонн! Только зубами! Никаких рук, никаких домкратов или тросов, исключительно зубы, причем свои, родные. Мистер Гринштейн уверяет, что крепкое здоровье получил по наследству от отца, и не намерен останавливаться на жалких 1,6 тоннах. Что ж, пожелаем дедушке успехов и, главное, долголетия. Глядишь, и Статую Свободы сможет утянуть со временем.

Снятся ли вагонам локомотивы

Может быть, и не снятся, потому что настоящие, исполненные романтики вагоны должны грезить об истинных богатырях. Например, о Роберте Галстяне. Родом он из Армении, из села Масис, где, видимо, растут люди с очень крепкими зубами. В 1991 году, будучи чуть постарше Ильи Муромца, когда тот слез с печи, Роберт взял в зубы стальной трос, к которому были привязаны три железнодорожных вагона весом 183 тонны. Он протащил их на два с четвертью метра, а спустя год явился на подмосковную Щербинку, где потребовал себе всего два вагона, но зато засыпанные щебнем. В сумме они весили более 200 тонн. Галстян опять пустил в ход зубы и протащил с их помощью вагоны на 7 метров. Наверное, этот человек стал самым страшным кошмаром для главы РЖД…

Мы пиво разорвем зубами

Точнее, не мы, а мощный, корпулентный мужчина по имени Стас Барецкий. В общем-то, вытащить пробку из бутылки зубами каждый дурак сможет, а как насчет того, чтобы разорвать банку пива вот прямо зубами, вот прямо на камеру, на глазах у изумленной публики? "Легко!" – отвечает Стас. В ходе самовольного казачьего рейда по "Ашану" Стас увидел на полках импортное пиво и так перевозбудился от этого непотребного зрелища, что схватил банку и разорвал ее зубами, аки Немейский лев – древнего грека. Кстати, аналогичный разрыв трусов зарубежного происхождения дался ему куда трудней. Видимо, зубы и челюсти – самая мощная часть его организма, натренированная, судя по виду Стаса, многолетним поеданием немалого количества пищи. Потом он перешел на разрывание зубами секс-кукол, но это уже другая история…

Штанга – не только для рук

Вот скажите – разве какой-то Дуэйн Скала Джонсон способен на такое? Конечно, нет – ему жаль свои керамические виниры и потраченные на голливудский оскал доллары. А обычный африканский мужчина, который в жизни своей не видел ни одного винира (да и доллары тоже нечасто), без особых усилий поднял зубами штангу, которая прогибалась под весом "блинов". Самое трудное было поместить в рот собственно штангу, а дальше дело пошло легко. Дитя Черного континента невозмутимо себе поаплодировало, без особых усилий удерживая немалый вес зубами. А ведь многие не смогли бы сдвинуть эту штангу с места даже всем своим организмом!

Слон и стальные цепи

Кто такой Зигмунд Брейтбарт? Вряд ли кто-то ответит: этот человек не открывал новые планеты и не спасал тысячи жизней, он не герой войны и не миллиардер, филантроп, плейбой. Он просто мог перекусить зубами стальную цепь. А если Зигмунд не перекусывал эти самые цепи, то подвешивал на них слоненка и, держа их зубами, поднимался с ним по лестнице. Слоненок, кстати, был живым, но Гринписа тогда еще не существовало, чтобы выдвинуть протест против такого обращения с хрупким животным.

Балка плюс два ассистента

Но Брейтбарт все-таки не является обладателем самых крепких зубов в мире. Знаменитый атлет, русский Самсон, Александр Иванович Засс поднимал лишь зубами железную балку весом в 135 кг. Мало? Совсем не впечатляет, вон старичок в 91 год 1,6 тонн зубами тащит? Но мы же забыли добавить, что на двух концах этой балки сидели ассистенты Засса, и таким образом поднимаемый вес превышал 250 кг! А ведь ассистенты, в отличие от автомобиля, еще и шевелятся, так что Засс удерживал баланс этой балки одними зубами!

Чемпион по зубам без правил

Не грызи горлышко бутылки! Не открывай ее зубами! Не жуй бетон! Ну, в общем, все слышали эти предостережения. Но только Синьор Лаванда плевал на них с высокой башни. Он жевал монеты ради разминки и, наверное, полезных минералов. А для потехи публики он поднимал зубами лошадь весом в 635 кг! В самом деле, это же сущая мелочь, ребенок и тот справится. Ну, разумеется, если он с детства тренируется на монетках.