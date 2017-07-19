Как распознать страсть в глазах незнакомца

Ученые нашли способ распознать, что именно таит в себе взгляд человека, разглядывающего незнакомца. Они установили, что люди, желающие романтической связи или просто дружбы с собеседником рассматривают разные части его тела.

Для того, чтобы выяснить, есть ли разница между тем, как люди смотрят на потенциального сексуального партнера или друга, ученые из Университета Канзаса и Уэлсли провели опрос среди 105 студентов гетеросексуальной ориентации, сообщает Science Daily. Участникам исследования предлагали посмотреть на фотографии незнакомцев, а затем рассказать о том, какого плана интерес они к ним испытывают.

Как пояснила один из авторов работы Анджела Байтс, оказалось, что существует определенный набор признаков, по которым можно понять, как воспринимает человек своего собеседника – просто как друга или же как того, с кем он хотел бы отправиться на свидание.

Так, выяснилось, что человек (вне зависимости от пола), воспринимающий собеседника как сексуальный объект, чаще разглядывает его грудь и лицо. Мужчины и женщины, которые проявляют к человеку противоположного пола лишь дружеские чувства, чаще смотрят в общении на его ноги.

При этом, исследование показало, что мужчины статистически чаще, чем женщины обращали внимание при общении на грудь и область талии вне зависимости от того типа отношений, который они хотели завязать. Также ученые пришли к выводу, что одинокие женщины чаще склонны видеть в собеседниках потенциальных сексуальных партнеров, чем те, которые уже состоят в отношениях.