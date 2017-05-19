Российские курорты сдали позиции зарубежным

Спрос россиян на поездки по России в новом сезоне снизился почти на треть. По сравнению с июнем-августом прошлого года продажи внутренних туров упали на 30%.

По данным международного туристического метапоиска momondo этим летом 64% наших соотечественников планируют провести отпуск на заграничных курортах берега, причем отдыхающих больше не привлекают страны ближнего зарубежья, которые еще в прошлом сезоне были в списке самых востребованных направлений. Чуть больше трети (36%) туристов поедут в российские здравницы.

"Некоторое охлаждение к внутренним маршрутам связано, в первую очередь, с укреплением рубля относительно доллара и евро. На таком экономическом фоне туристы из России еще в начале года снова потянулись за рубеж, и пока тенденция сохраняется. Тем более что за последние пару лет многие наши соотечественники уже исследовали российские курорты и "пресытились" местным сервисом и инфраструктурой, которые только начинают активно развиваться. Кроме того, на этот раз "перетянула" многих отдыхающих и Турция", – прокомментировала ситуацию представитель momondo в России.Ирина Рябовол.

Несмотря на снижение спроса на внутренние путешествия, Россия все еще занимает первое место в рейтинге направлений. В топ-10 вошли Испания, Болгария, Италия, Греция, Черногория, Таиланд, Кипр, Грузия и Франция. Самыми популярными курортами России стали Симферополь и Сочи. Также этим летом востребованы поездки в Анапу, Москву и Санкт-Петербург.