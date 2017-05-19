Российские курорты сдали позиции зарубежным
По данным международного туристического метапоиска momondo этим летом 64% наших соотечественников планируют провести отпуск на заграничных курортах берега, причем отдыхающих больше не привлекают страны ближнего зарубежья, которые еще в прошлом сезоне были в списке самых востребованных направлений. Чуть больше трети (36%) туристов поедут в российские здравницы.
"Некоторое охлаждение к внутренним маршрутам связано, в первую очередь, с укреплением рубля относительно доллара и евро. На таком экономическом фоне туристы из России еще в начале года снова потянулись за рубеж, и пока тенденция сохраняется. Тем более что за последние пару лет многие наши соотечественники уже исследовали российские курорты и "пресытились" местным сервисом и инфраструктурой, которые только начинают активно развиваться. Кроме того, на этот раз "перетянула" многих отдыхающих и Турция", – прокомментировала ситуацию представитель momondo в России.Ирина Рябовол.
Несмотря на снижение спроса на внутренние путешествия, Россия все еще занимает первое место в рейтинге направлений. В топ-10 вошли Испания, Болгария, Италия, Греция, Черногория, Таиланд, Кипр, Грузия и Франция. Самыми популярными курортами России стали Симферополь и Сочи. Также этим летом востребованы поездки в Анапу, Москву и Санкт-Петербург.
|
№
|
ТОП-10 популяр-ных стран на лето 2016 г.
|
ТОП-10 популяр-ных стран на лето 2017 г.
|
Измене-ние спроса на 2017 г. по сравне-нию с 2016 г.
|
Средняя длитель-ность отдыха
|
ТОП-10 популярных городов на лето 2016 г.
|
ТОП-10 популярных городов на лето 2017 г.
|
Изменение спроса на 2017 г. по сравнению с 2016 г.
|
1
|
Россия
|
Россия
|
-30%
|
14
|
Симферополь
|
Симферополь
|
-36%
|
2
|
Испания
|
Испания
|
-1%
|
14
|
Сочи
|
Сочи
|
-36%
|
3
|
Болгария
|
Италия
|
+14%
|
12
|
Бургас
|
Бургас
|
+2%
|
4
|
Италия
|
Болгария
|
-3%
|
21
|
Анапа
|
Барселона
|
+1%
|
5
|
Греция
|
Греция
|
+19%
|
14
|
Москва
|
Москва
|
-14%
|
6
|
Черногория
|
Черногория
|
-6%
|
14
|
Барселона
|
Анапа
|
-25%
|
7
|
Таиланд
|
Таиланд
|
-22%
|
18
|
Тиват
|
Тиват
|
-2%
|
8
|
Кипр
|
Турция
|
+70%
|
15
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
-28%
|
9
|
Грузия
|
Германия
|
+3%
|
13
|
Бангкок
|
Бангкок
|
-29%
|
10
|
Франция
|
США
|
+1%
|
18
|
Ларнака
|
Ларнака
|
-15%
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