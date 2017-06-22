Как сэкономить на дороге к морю
Авиаперелет в высокий сезон обойдется недешево: в лучшем случае по 20 тысяч
рублей с носа за билеты туда-обратно. Туристы, не обремененные маленькими
детьми, могут отправиться в Крым на машине. Такой вариант позволит не только
сэкономить несколько десятков тысяч "деревянных", но и прокатиться по
живописным местам. Однако собираясь в такое путешествие, нужно учитывать
некоторые нюансы.
К морю – на колесах
По данным Ростуризма, в прошлом году в Крыму отдохнули более 5,5 миллиона человек – почти на четверть больше позапрошлогоднего. В этом сезоне туристов на полуострове будет еще больше.
До вхождения Крыма в состав России добраться на автомобиле до полуострова проще всего было через территорию Украины. Теперь этот путь фактически закрыт украинскими властями – действует закон, ограничивающий въезд на территорию полуострова со стороны материка всем, кроме украинцев. Да и само путешествие по Украине для россиян после известных событий в Киеве и присоединения полуострова к России стало небезопасно.
Поэтому автомобилисты осваивают новые маршруты. Самый удобный вариант для жителей центральной полосы – дорога по федеральной трассе М4 "Дон" по Краснодара и далее до паромной переправы в порту "Кавказ".
Автомагистраль в целом в хорошем состоянии, за исключением отдельных участков – к Олимпиаде-2014 ее полностью реконструировали. Поэтому и сама дорога и придорожная инфраструктура – заправки, кафе, зоны отдыха, освещение и прочее – порадуют автомобилистов.
Тем не менее, есть и минусы. Во-первых, на некоторых отрезках не избежать неприятных заторов. Любители поездок в Крым на машине, в частности, жалуются на отрезок между Павловском и Лосево в Воронежской области: здесь дорога хуже, а в пробках можно потерять несколько часов.
Во-вторых, нужно быть внимательнее со знаками ограничения скорости "60" и "80". Они раскиданы по всей трассе. Здесь же установлены камеры фото-видео фиксации нарушений. Особенно много их как раз в Воронежской области. Не дремлют и сотрудники ГИБДД, устраивающие "засады" там, где это позволяет рельеф местности и растительность. Кое-где встречаются знаки, предупреждающие о необходимости снизить скорость из-за дорожных работ. Даже если таковые не ведутся, лучше соблюдать правила, потому что именно здесь могут караулить сотрудники автоинспекции.
Третий нюанс заключается в том, что на М4 расположено около десяти платных участков. Их можно объехать по дублирующим бесплатным дорогам, но это увеличит время путешествия, а кое-где заставит постоять в пробках. Впрочем, цены здесь невысокие и если сумма 600-700 рублей за весь путь для вас не слишком обременительна (очевидно, что в общей смете это будут сущие копейки), лучше не сворачивать с магистрали.
С учетом того, что отмахать придется больше полутора тысяч километров, а дорога в целом займет от 28 до 36 часов (в зависимости от скорости и конечного пункта назначения в Крыму), лучше всего разбить свое путешествие на два дня – остановиться на ночлег. По дороге встречаются гостиницы, однако ориентированы они в основном на дальнобойщиков. Поэтому туристов, тем более путешествующих с семьей, такой уровень сервиса вряд ли устроит.
Переночевать можно в Воронеже или Ростове-на-Дону – здесь выбор гостиниц будет больше. А если и этот вариант не подходит, то можно снять на ночь квартиру, что будет комфортнее и в половину дешевле. Добравшись до Краснодара вы попрощаетесь с М4 и повернете в направлении на Темрюк, от него до паромной переправы останется всего около 60 километров. После поста ДПС в Ильиче нужно быть внимательным, чтобы не пропустить указатель "Морвокзал".
На паром
Паромы ходят круглосуточно с часовым интервалом, значительно дольше приходится ждать места на пароме. В будние дни и в ночное время, естественно, переправа пройдет быстрее. Но нужно быть готовым к тому, что в очереди придется простоять несколько часов – такое тоже может случаться.
Цены на паром весьма умеренные – 150 рублей для взрослых, 80 – для детей (до 6 лет бесплатно). Перевозка автомобиля стоит от 1700 до 4800 рублей в зависимости от габаритов.
Если автомобиль с прицепом, то за прицеп придется заплатить отдельно 1500 рублей. Узнать расписание паромов и купить билет лучше заранее на сайте www.gosparom.ru (электронный билет нужно распечатать!).
В самом Крыму дороги неплохие, но местами встречаются довольно крупные выбоины. Причем, подстерегают они автомобилистов в самых неожиданных местах: можно ехать с относительно большой скоростью по хорошей трассе и вдруг попасть в яму, грозящую повреждением подвески, пробитыми колесами и другими серьезными неприятностями. Поэтому на полуострове лучше наслаждаться видами и не спешить.
С заправками в Крыму проблем нет, на качество бензина автолюбители не жалуются. Но цены на рубль-два выше среднероссийских. Дорога до места назначения обойдется в целом в 4,5-7,5 тысяч рублей.
Кроме того, лучше взять с собой достаточный запас наличности. Крупные российские банки из-за санкций в Крыму не работают, а с тем, чтобы расплатиться карточкой Visa или Mastercard могут быть проблемы.
Правда, деньги можно снять в банкомате одного из работающих на полуострове банков, самый крупный из которых Российский национальный коммерческий банк. Он не взимает платы за "обналичку", но комиссионные может брать ваш банк.
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