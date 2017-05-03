Москва отстала от мировых мегаполисов по качеству жизни

Аналитики Deutsche Bank составили рейтинг городов исходя из восьми показателей. Из 47 городов Москва по качеству жизни заняла лишь 38-е место.

В качестве критериев оценки аналитики рассматривали покупательскую способность жителей мегаполисов, безопасность, качество здравоохранения, стоимость жизни, отношение цен на недвижимость к доходам, транспорт, загрязненность и климат. Оказалось, что столица нашей Родины по этим показателям отстала от многих городов.

Москву обошли в рейтинге Шанхай, Йоханнесбург, Стамбул и Мехико. В этих городах намного дешевле жилье и лучше погода, сообщает РБК. При этом общее качество жизни в Москве выше, чем в большинстве других крупнейших городов стран БРИКС. Так, столица России обогнала Пекин, Нью-Дели и Сан-Паулу и Сингапур.

Самую высокую позицию из восьми показателей Москва заняла по дешевизне жизни, оказавшись на 12-м месте. А вот с качеством здравоохранения у нас дела обстоят хуже всего. По этому критерию Москва оказалась на 43-м месте из 47.

Не радостная ситуация, по мнению экспертов, в российской столице также с покупательской способностью населения, доступностью жилья, транспортом и привлекательностью климата.

По уровню безопасности Москва оказалась в середине рейтинга — на 23-м месте, по уровню загрязненности — на 29-м.

Лучшим для жизни городом аналитики признали столицу Новой Зеландии Веллингтон. На втором месте шотландский Эдинбург, а третью позицию заняла Вена.