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Воскресенье 1 сентября

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Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО десяти БПЛА, летевших к Москве

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ПВО Минобороны продолжает отражать атаки летевших на Москву беспилотников. Всего за прошедшую ночь уничтожено более 10 БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

Один БПЛА уничтожен в городском округе Подольск, еще один – в городском округе Ступино. Также ПВО Минобороны ликвидировало беспилотники в Ленинском, Одинцовском и Раменском городских округах.

Сбит беспилотник в районе МНПЗ. В результате падения БПЛА повредил отдельно стоящее техническое помещение завода. В данный момент происходит тушение локального возгорания. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Разрушений и пострадавших нет, подчеркнул мэр.

Телеграм канал

1 сентября 2024, 09:18
Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина✓ Надежный источник

В результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ

В результате сбития БПЛА произошло локальное возгорание в техпомещение МНПЗ
Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В данный момент происходит тушение локального возгорания, пожару присвоен второй уровень сложности.

Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках на подлете к Москве
Сбито еще несколько беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки", – говорится в сообщении.

Собянин сообщил о продолжении отражения атак БПЛА на Москву

Собянин сообщил о продолжении отражения атак БПЛА на Москву
Еще три БПЛА сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Таким образом, в совокупности отражена атака уже семи летательных аппаратов.

Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА

Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА
Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На данный момент отражена атака уже 4 БПЛА.

Собянин: Летевшие к Москве беспилотники сбиты в городском округе Подольск

Собянин: Летевшие к Москве беспилотники сбиты в городском округе Подольск
ПВО Минобороны отразила атаку трех беспилотников, летевших на Москву. об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. БПЛА уничтожены на подлете к столице.

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