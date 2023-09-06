В Приамурье мужчина сжег младенца в печи после смерти жены во время родов

Гузееву послали матом в эфире Тесты Ефремов потерял зубы в тюрьме Игры Сонник

Топ новостей недели

Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Среда 6 сентября

09:56Молодая подруга родила сына 54-летнему Сергею Астахову: как назвали мальчика? 09:28В Приамурье мужчина сжег младенца в печи после смерти жены во время родов 09:00Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 сентября 08:35Вместо поздравлений – бронзовый памятник над могилой: как отметят юбилей Юры Шатунова 08:00Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Sim-картами 04:38Как подготовить машину к осенним дождям 04:26Ученые предупредили об опасности приложений для родительского контроля 02:17Профессор: кофе и энергетики не помогают преодолеть сонливость за рулем 00:13Певица Юта выразила желание родить четвертого ребенка 21:47Теперь не только 3 сентября: у Шуфутинского появился еще один особенный день 21:19Звезда сериала "Две судьбы" узнала о раке груди: Врач сказал страшное 21:10Срочно: ведущая программы "Время" в реанимации 20:24Взлохмаченного поутру SHAMAN'a застали с мужчиной. И вот кто это 19:47Баста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видео 19:08Аренда жилья в хостеле: плюсы и минусы для путешественника 18:37Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается 17:41"Старая баба": Гузееву послали матом в новом сезоне "Давай поженимся!" 16:47Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой 16:31"Мурашки по телу побежали": Маликов довел россиян до слез 15:57Переделанный Киркоров нашел другую работу ради престарелого отца 14:09Отбывающий срок Ефремов лишился в колонии нижних зубов 13:19Отметившая 40-летие Настя Крайнова откровенно о своем возрасте: Не выгляжу на те годы 12:27Юрий Стоянов опровергнул известие о своей госпитализации 10:52Певица Слава объяснила свое решение сделать пластическую операцию: Не могла смотреть в зеркало 09:04Лолита показала трогательное видео со своей дочерью 08:17Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос о картах Таро: Точный способ прогнозирования 07:36Собянин: Силами ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники 06:26Принца Гарри высмеяли за странный образ: что не так с одеждой? 04:21В чем опасность новых штаммов вирусов гриппа 02:06"Вторичка" или новостройка? Отвечает агент по недвижимости 00:30Чем укрепить здоровье в осенний период? Советует эндокринолог 23:597 признаков ослабленного иммунитета 23:23Звезда группы "Мираж" Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой 22:11Принц Уильям побил Кейт Миддлтон: Вот чем обернулось голосование 20:53Скрытые пороки Авербуха обнаружили во время его командировки на море 18:58"Тоже пропал": исчезновение певца Малинина предали огласке 17:43Как избежать пожара сегодня: маленькая хитрость для дома и квартиры 16:21Что произошло с лицом Климовой? Хирург разводит руками 14:49Нет проблем с деньгами: Костомаров порадовал жену роскошным подарком 14:24"Алексей Панин умирает": Отар Кушанашвили предположил страшное 13:28"Вдохновилась": как Боня поквиталась с подшутившей над ней Собчак 12:09"Жизнь поделилась четко пополам": как изменилась забравшая малышей из детдома Суханкина 10:48В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней 10:33"Я не понимала": Бузова раскрыла секрет поступления в университет 09:31Дочь пожаловалась на забвение после смерти оперной дивы Образцовой: Я была им не интересна 08:02Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему? 06:13Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака 04:10Почему нельзя заставлять учиться? 02:06Голодный енот сорвался с диеты поздней ночью – видео 00:03"Сдалась": жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Приамурье мужчина сжег младенца в печи после смерти жены во время родов

В Приамурье мужчина сжег младенца в печи после смерти жены во время родов
117

Трагедия произошла в селе в Приамурье. Мужчина кремировал ребенка в печи, после того как его супруга скончалась во время домашних родов, сообщает Радио 1.

Отмечается, что многодетная семья, в которой уже есть четверо детей, считалась благополучной, но придерживалась старославянских взглядов. Предположительно, во время пятых родов у женщины произошли осложнения, ребенок родился уже мертвым. По данным RT, мужчина сам привез жену в больницу.

К этому моменту роженица была уже мертва. Муж привез ее тело завернутым в ковер. Об этом сообщает VSE42.RU.


6 сентября 2023, 09:28
Фото: Баранов Владимир / Global Look Press / www.globallookpress.com
СУ СК РФ по Амурской области✓ Надежный источник

Собянин сообщил о сбитом в Тверской области беспилотнике

Собянин сообщил о сбитом в Тверской области беспилотнике
На место выехали экстренные службы. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе Завидово.

В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней

В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней
В Турции в выходные прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям в центральной части страны.

Станция Беслан: забыть нельзя вернуться

Станция Беслан: забыть нельзя вернуться
Замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Станция здесь — Беслан.

Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами

Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами
Градоначальник поблагодарил военных. Силами противовоздушной обороны пресечена очередная попытка прорыва беспилотного летательного аппарата к Москве.

Умер народный артист России Валерий Егоров

Умер народный артист России Валерий Егоров
Умер Народный артист России Валерий Егоров.

Выбор читателей

05/09Втр"Старая баба": Гузееву послали матом в новом сезоне "Давай поженимся!" 05/09ВтрВзлохмаченного поутру SHAMAN'a застали с мужчиной. И вот кто это 04/09Пнд"Вдохновилась": как Боня поквиталась с подшутившей над ней Собчак 04/09ПндСкрытые пороки Авербуха обнаружили во время его командировки на море 04/09ПндЧто произошло с лицом Климовой? Хирург разводит руками 04/09Пнд"Жизнь поделилась четко пополам": как изменилась забравшая малышей из детдома Суханкина