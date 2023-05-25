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Четверг 25 мая

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Пожар на строительном рынке в Одинцово ликвидирован

Пожар на строительном рынке в Одинцово ликвидирован

К тушению пожара были привлечены 96 сотрудников МЧС и 31 единица спецтехники.

Минувшей ночью, 24 мая, в районе 23 часов жители подмосковного Одинцова стали свидетелями чрезвычайного происшествия: загорелся строительный рынок "Акос".

К утру пожарным расчетам удалось ликвидировать пламя. Об этом сообщает портал "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

По данным телеканала "360", площадь возгорания достигла 1800 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 96 сотрудников МЧС и 31 единица специальной техники, уточняет телеканал "Царьград".

25 мая 2023, 11:40
Фото: pixabay.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

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