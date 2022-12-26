Пожар в детском саду под Новосибирском: все подробности

Утром 26 декабря в селе Толмачево под Новосибирском произошло ЧП. В дошкольном учреждении пламя охватило бассейн. Чтобы ликвидировать пожар в детском саду, на место оперативно прибыли спасатели, пишет сайт VSE42.RU.
Имела место экстренная эвакуация, здание покинули 18 сотрудников детсада и 101 ребенок. Пострадавших нет. Царьград информирует, что огонь на участке в 15 "квадратов" удалось потушить полностью за 21 минуту. Предварительная причина возгорания — неисправности электрической сети. Ведется проверка.