На юго-западе Москвы загорелся строительный рынок

На юго-западе российской столицы произошел инцидент. Сообщается, что загорелся павильон на территории строительного рынка.
Площадь возгорания составила десять квадратных метров, передает телеканал "360". На месте работают экстренные службы.
На юго-западе российской столицы произошел инцидент. Сообщается, что загорелся павильон на территории строительного рынка.
Площадь возгорания составила десять квадратных метров, передает телеканал "360". На месте работают экстренные службы.
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