На востоке Москвы в подвале жилого дома нашли 2 трупа

На ужасающую находку наткнулись в российской столице. Стало известно, что на востоке Москвы в подвале жилого дома нашли два трупа.
Одно из тел находилось в мешке, сообщает Рен ТВ. Обстоятельства случившегося выясняются.
На ужасающую находку наткнулись в российской столице. Стало известно, что на востоке Москвы в подвале жилого дома нашли два трупа.
Одно из тел находилось в мешке, сообщает Рен ТВ. Обстоятельства случившегося выясняются.
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