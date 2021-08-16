В Москве аферистка выманила у женатых мужчин миллион рублей. Злоумышленница придумала для этого историю о том, что ее родственник тяжело болен, а сама она не справляется со своими жизненными трудностями.
Неравнодушные граждане перевели на специально заведенную карту около миллиона рублей. По факту случившегося открыто уголовное производство, расследование продолжается.
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