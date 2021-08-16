В одном из отелей Барселоны произошел взрыв

В Испании произошло ЧП, данные о котором активно распространяет пресса. Стало известно, что в одном из барселонских отелей произошел взрыв.
На данный момент данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает URA.ru.
В Испании произошло ЧП, данные о котором активно распространяет пресса. Стало известно, что в одном из барселонских отелей произошел взрыв.
На данный момент данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает URA.ru.
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