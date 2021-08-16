В Подмосковье задержали ограбивших пенсионерку мошенниц

В Подмосковье задержали двух злоумышленниц, которые обокрали пенсионерку на крупную сумму. Инцидент произошел в Орехово-Зуево.

По данным следствия, к местной жительнице подошла незнакомка, которая представилась социальным работником. Она сообщила пенсионерке, что ей положены выплаты и продуктовая корзина, но для этого необходимо заполнить заявление.

83-летняя жительница Подмосковья пустила мошенницу в квартиру. Пока та отвлекала старушку, в дом зашла еще одна женщина. В итоге из квартиры пенсионерки вынесли драгоценности и около ста тысяч рублей.

Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", полицейским удалось отследить воровок по камерам наблюдения. Ими оказались женщины в возрасте 32 и 49 лет. Одна из задержанных уже была судима за преступление аналогичного характера.