В Саратове пьяный мужчина напал на врача в травмпункте

В Саратове полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на дежурного врача травмпункта. Он нанес медику телесные повреждения.
Известно, что агрессивному нападавшему 36 лет. Как сообщает Общественная служба новостей, сейчас все детали случившегося устанавливают правоохранители.
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