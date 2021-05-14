Израильские танки открыли огонь у границ Ливана

Израильский танк открыл предупредительный огонь возле границ с Ливаном, сообщили в армии обороны Израиля. Сообщается, что некие повстанцы сперва устроили поджог, а затем скрылись в Ливане. Также со стороны Ливана по Израилю было запущено три ракеты.
Израильский танк открыл предупредительный огонь возле границ с Ливаном, сообщили в армии обороны Израиля. Сообщается, что некие повстанцы сперва устроили поджог, а затем скрылись в Ливане. Также со стороны Ливана по Израилю было запущено три ракеты.
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