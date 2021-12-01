В Подмосковье прикрыли подпольную нарколабораторию

В подмосковном Серпухове злоумышленники организовали подпольную лабораторию по производству наркотических веществ. Предприятие находилось в пристройке частного дома. В ходе обыска полицейские нашли емкости с порошками, канистры с химическими реагентами, упаковочные материалы и весы. Изъятое вещество оказалось мефедроном.
Как сообщают "Вести Подмосковья", правоохранителям удалось задержать подозреваемого в организации нарколаборатории. Им оказался мужчина, ранее уже привлекавшийся к отвественности. Возбуждено уголовное дело.