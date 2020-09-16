Адвокат выдвинул версию об убийстве националиста Тесака

Адвокат Матвей Цзен, которые ранее представлял Максима Марцинкевича, рассказал об обстоятельствах гибели Тесака. Он рассказал, что националиста планировали отправить в Москву на допрос по делу о преступлении, произошедшем в 1999 году, когда тому было 15 лет.

При этом Матвей Цзен усомнился в том, что Максим Марцинкевич мог добровольно лишить себя жизни. "Во-первых, он не того склада человек", – цитирует РИА ФАН адвоката. Кроме того, юриста смутила прощальная записка. Он напомнил, что Тесак не любил писать и даже свою вторую книгу предпочел надиктовывать.