В Москве ревнивый мужчина зарезал жену рядом с ТЦ

В российской столице ревнивый мужчина зарезал супругу. Преступление было совершено рядом с торговым центром.
Злоумышленник на данный момент задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
В российской столице ревнивый мужчина зарезал супругу. Преступление было совершено рядом с торговым центром.
Злоумышленник на данный момент задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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