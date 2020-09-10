Вдова космонавта Алексея Леонова обратилась в полицию из-за пропажи оружия

Встревоженная Алексея Леонова обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила о пропаже ружья, принадлежавшего космонавту.
По данным "Пятого канала", в настоящий момент полицейские полагают, что произошедшее не носит криминального характера. Не исключено, что сам Леонов подарил оружие кому-либо.
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