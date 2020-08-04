На востоке Турции произошло землетрясение. Эксперты утверждают, что его магнитуда достигла 5,2.
По данным RT, эпицентр располагался возле крупного города Газиантеп. Информации о пострадавших не поступало.
На востоке Турции произошло землетрясение. Эксперты утверждают, что его магнитуда достигла 5,2.
По данным RT, эпицентр располагался возле крупного города Газиантеп. Информации о пострадавших не поступало.
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