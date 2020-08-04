В Подмосковье произошла смертельная авария с участием грузовика

В Подмосковье произошла серьезная авария. На трассе М4 "Дон" столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

В результате ДТП погиб человек, еще один пострадавший госпитализирован. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.



