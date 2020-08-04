В Подмосковье произошла смертельная авария с участием грузовика

В Подмосковье произошла серьезная авария. На трассе М4 "Дон" столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.
В результате ДТП погиб человек, еще один пострадавший госпитализирован. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
По слухам, у актера отобрали жилище родственники
Актриса считает, что артист ушел, потому что не удовлетворил своих амбиций
Звезда ТНТ дала неоднозначный ответ
Артистка в последнее время редко появляется на публике
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