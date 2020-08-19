Скончался трехкратный чемпион мира по стрельбе Олег Лапкин

В СМИ появилась информация о том, что умер трехкратный чемпион мира по стрельбе Олег Лапкин. Уточняется, что он не дожил до своего 80-летия.
Коллеги по цеху выразили соболезнования близким Лапкина. Стоит отметить, что стрелок занимал должность главного тренера сборной России по стрельбе на протяжении 14 лет.
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