Скончался трехкратный чемпион мира по стрельбе Олег Лапкин

В СМИ появилась информация о том, что умер трехкратный чемпион мира по стрельбе Олег Лапкин. Уточняется, что он не дожил до своего 80-летия.

Коллеги по цеху выразили соболезнования близким Лапкина. Стоит отметить, что стрелок занимал должность главного тренера сборной России по стрельбе на протяжении 14 лет.