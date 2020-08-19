Московский Мавзолей проверяют из-за угрозы взрыва

В телеграм-канале радиостанции "Говорит Москва" появилась информация о том, что в столице проверяют Мавзолей из-за угрозы взрыва. О том, кто является источником этой информации, на данный момент не уточняется.
Зачастую подобные сообщения отправляют хулиганы. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Популярные темы форума
Вонь
Допрыгались ,эмигранты вчера кричали ,что надо всех русских выгнать из России.
Дочь связалась с таджиком
Разлучницам привет
Легкоступова скончалась
А вы бы хотели богатого?
Как вы относитесь к танцам на шесте?
Разборки в семье Алибасовых.
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Ассоциации с именем Лера?