Московский Мавзолей проверяют из-за угрозы взрыва

В телеграм-канале радиостанции "Говорит Москва" появилась информация о том, что в столице проверяют Мавзолей из-за угрозы взрыва. О том, кто является источником этой информации, на данный момент не уточняется.

Зачастую подобные сообщения отправляют хулиганы. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.