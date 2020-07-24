В Подмосковье пропал без вести олимпийский чемпион

В Рузском районе Московской области пропал без вести чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио по вольной борьбе Александр Иваницкий. 82-летний мужчина ушел в лес за грибами 22 июля и не вернулся.
Заявление о пропаже мужчины подали его родственники. В настоящее время правоохранители разыскивают спортсмена.
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