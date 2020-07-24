В Санкт-Петербурге ссора между школьниками закончилось стрельбой

В Санкт-Петербурге произошел необычный конфликт между учениками одной из местных школ. Один из учащихся в ходе ссоры выстрелил другому в глаз из игрушечного пневматического пистолета.
Инцидент произошел накануне вечером на улице Зины Портновой. В результате школьник 2006 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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