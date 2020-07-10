В Москве задержали обокравшего офисное помещение вора

В Москве вор обокрал офис, но был пойман сотрудниками правоохранительных органов. 30-летний преступник залез в помещение на Тверской.
Злоумышленник собрал телефоны, пачку газировки и несколько других вещей. Жители соседнего дома вызвали полицию, благодаря чему вора удалось задержать.
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