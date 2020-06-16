Бойня со стрельбой в Ингушетии: погибли три человека

Не менее трех человек погибли в результате перестрелки в Ингушетии. Конфликт разгорелся в Назрани из-за спора о земельном участке.
Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, среди погибших есть полицейский. Некоторые издания отметили, что в перестрелке участвовал сотрудник Росгвардии. Несколько человек получили ранения – их число неизвестно.
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