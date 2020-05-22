В Москве к автобусной остановке стягиваются саперы из-за странного предмета

Жители российской столицы обнаружили бесхозный предмет на автобусной остановке. Вероятно, речь идет о муляже гранаты.
На место стягиваются саперы. Остановку пришлось оцепить, передает RT.
Жители российской столицы обнаружили бесхозный предмет на автобусной остановке. Вероятно, речь идет о муляже гранаты.
На место стягиваются саперы. Остановку пришлось оцепить, передает RT.
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