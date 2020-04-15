Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу

Как сообщает телеграм-канал Mash, 46-летний мужчина открыл стрельбу в квартире. Спасаться от преступника пришлось людям на Окской улице.
Согласно предварительным данным, это произошло во время распития алкогольных напитков между двумя людьми. В ходе беседы произошел конфликт. Хозяин квартиры не выдержал и выстрелил в ногу собутыльника. Пострадавшего увезли сотрудники скорой помощи.
Однако есть и другая версия произошедшего. Как пишет издание Lenta.ru, мужчина вел стрельбу из окон своей квартиры. Он целился в прохожих. В результате был ранен 40-летний житель столицы. Есть информация, что преступник стрелял из сайги, однако она не подтверждена.
На данный момент злоумышленника задержали. Его доставили в полицию. Выясняются подробности произошедшего.
Напомним, что на прошедших выходных, 12 апреля, в московской коммуналке мужчина открыл стрельбу из охотничьего оружия по приехавшим на место полицейским. В итоге никто из сотрудников правоохранительных органов и местных жителей не пострадал.
Популярные темы форума
Ненавижу свою мать
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Ненавижу
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
Жить или не жить?
Прилучный избил Муцениеце
После 30 лет сложно найти..
Пропускная система в Москве
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.