Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу

Житель Москвы был арестован за стрельбу по прохожим. Инцидент произошел юго-востоке столицы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 46-летний мужчина открыл стрельбу в квартире. Спасаться от преступника пришлось людям на Окской улице.

Согласно предварительным данным, это произошло во время распития алкогольных напитков между двумя людьми. В ходе беседы произошел конфликт. Хозяин квартиры не выдержал и выстрелил в ногу собутыльника. Пострадавшего увезли сотрудники скорой помощи.

Однако есть и другая версия произошедшего. Как пишет издание Lenta.ru, мужчина вел стрельбу из окон своей квартиры. Он целился в прохожих. В результате был ранен 40-летний житель столицы. Есть информация, что преступник стрелял из сайги, однако она не подтверждена.

На данный момент злоумышленника задержали. Его доставили в полицию. Выясняются подробности произошедшего.

Напомним, что на прошедших выходных, 12 апреля, в московской коммуналке мужчина открыл стрельбу из охотничьего оружия по приехавшим на место полицейским. В итоге никто из сотрудников правоохранительных органов и местных жителей не пострадал.