Зацепился за кондиционер: подросток остался жив после падения с 9-го этажа

В Махачкале школьник рухнул с девятого этажа. При падении подросток зацепился за кондиционер, закрепленный на уровне четвертого этажа, и чудом остался жив.
Пострадавшего доставили в местную больницу. Его состояние описывается как тяжелое. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает РИА Новости.
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