В Москве женщина всадила ножницы в грудь гостя

В Москве медики борются за жизнь мужчины, которого во время ссоры знакомая ударила ножницами в грудь. В полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили гражданина с колотым ранением.
По данным ИА "Невские новости", пострадавшего ранила женщина, когда тот находился у нее в гостях. Злоумышленница накинулась на гражданина с ножницами и ударила его в грудь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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