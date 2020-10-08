Скончался лауреат Нобелевской премии по химии

Сегодня мировое научное сообщество было потрясено трагическим известием. В СМИ появились данные о том, что не стало обладателя Нобелевской премии по химии Марио Молины. Уточняется, что ученый не дожил до своего 79-летия.
Коллеги по цеху выразили соболезнования семье умершего, передает телеканал "360". Стоит отметить, что доктор скончался на своей родине – в Мексике.
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