На востоке Москвы загорелось производственное здание

В российской столице произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в одном из производственных зданий вспыхнул пожар.
Пожарным удалось ликвидировать горение. О пострадавших информации не поступало, пишет Москва 24.
В российской столице произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в одном из производственных зданий вспыхнул пожар.
Пожарным удалось ликвидировать горение. О пострадавших информации не поступало, пишет Москва 24.
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