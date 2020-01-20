Град размером с куриное яйцо: мощная стихия попала на видео

На юго-восток Австралии обрушился мощный град. Непогода пришла в Австралийскую столичную территорию и штат Новый Южный Уэльс. Местные жители рассказали, что куски льда достигали размера куриного яйца. Были повреждены несколько зданий и сотни автомобилей, сообщает ТВЦентр.
В то же время в штатах Виктория, Тасмания и Южная Австралия продолжают бушевать лесные пожары. Местные власти заявили, что опасный сезон продлится еще несколько месяцев. По данным агентства "Интерфакс", с сентября 2019 года в результате пожаров погибли не менее 30 человек.
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Историк Соколов