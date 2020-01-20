Пострадал пешеход: в Подмосковье иномарка влетела в остановку

В подмосковном Видном произошла серьезная авария. На улице Строителей столкнулись две иномарки. От сильного удара одна из машин влетела остановку.

Очевидцы вызвали сотрудников полиции и медиков. В результате ДТП пострадал один пешеход. Мужчину доставили в местную больницу, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".