Ребенок сломал позвоночник в петербургском ТЦ

Ребенок получил серьезную травму во время прыжков на батуте в торговом центре. Инцидент произошел в Приморском крае Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru.
Прибывшие медики диагностировали у мальчика перелом трех позвонков. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести, передает Spbdnevnik.ru.
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Историк Соколов