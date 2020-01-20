Четверо россиян заживо сварились в пермском отеле из-за аварии

В хостеле на улице Советской Армии в Перми минувшей ночью произошла трагедия. Из-за прорыва трубы в здание хлынула горячая вода, сообщает телеканал "Царьград".
По данным СМИ, в гостинице находились несколько человек – они спали. Четверо буквально сварились в кипятке, еще трое госпитализированы с ожогами. Как пишет URA.ru, вскоре число жертв выросло до пяти – вероятно, один из пострадавших скончался в больнице. Причина прорыва трубы пока не известна.
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Историк Соколов