В Екатеринбурге экстренно сел самолет

В аэропорту Екатеринбурга экстренную посадку совершил самолет, выполнявший рейс Казань – Новосибирск. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщает портал VSE24.ru.
Пассажиру стало плохо во время полета, из-за чего экипаж и принял решение приземлиться. Мужчине оказали первую помощь, а затем увезли в одно из медицинских учреждений. После завершения работы экстренных служб, самолет вылетел в Новосибирск.
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