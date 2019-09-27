Жесткое задержание "главного вора России" попало на видео

Следственный комитет обнародовал видео задержания так называемого главного вора России Олега Медведева по прозвищу Шишкан. На кадрах преступник просит силовиков быть помягче, так как у него болит спина.
По версии следствия, Шишкан создал криминальное сообщество и распределил в нем роли. По данным Life, лидер ОПГ обвиняется в ряде тяжких и особо тяжких преступлений.
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