Две россиянки устроили драку в самолете Москва – Минеральные Воды

На борту самолета Москва – Минеральные Воды во время полета между пассажирками возник конфликт. В ходе ссоры одна женщина нанесла другой удар в область головы.
По данным издания Москва 24 обе участницы инцидента использовали нецензурную брань, а на замечания членов экипажа не реагировали. Правонарушительниц доставили в отделение полиции и привлекли к административной ответственности.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Самая некрасивая женщина в мире
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Девчонки, помогите придумать!
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Ксения Собчак наш будущий президент?
Люблю шашлыки.