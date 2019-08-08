В Подмосковье вандалы подожгли детскую площадку

В Балашихе неизвестные подожгли детскую площадку. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание за 15 минут. В результате инцидента никто не пострадал.
"Это одна из лучших площадок, там было много интересных игровых элементов. Нам с детьми так нравился этот двор. Даже в голове не укладывается, как можно такое сделать", – передает слова одной из местных жительниц сайт "Подмосковье сегодня".
В администрации сообщили, что детская площадка будет восстановлена за их счет. "К сожалению, пока по срокам у нас информации нет", – уточнила пресс-служба.
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