Самолет Москва – Ереван прервал взлет по технической причине

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines Москва – Ереван прервал взлет и вернулся в столичный аэропорт Шереметьево. Причиной стали технические неполадки.
Как сообщает агентство "Москва", на борту лайнера находились 199 взрослых и 16 детей. Пассажиров доставят в столицу Армении на резервном самолете.
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