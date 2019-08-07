В Подмосковье загорелся склад возле ТЭЦ

В среду, 7 августа, в подмосковном Дзержинске произошел пожар. Возле ТЭЦ загорелись две бытовки и битумное хранилище. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. К ликвидации возгорания были привлечены 30 человек и девять единиц техники, передает "Вечерняя Москва". В настоящее время пожар потушен. В результате возгорания никто не пострадал.
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