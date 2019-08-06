Актер из сериала "Интерны" набросился с ножом на прохожего

Российский актер Джан Бадмаев напал с ножом на мужчину. Инцидент произошел на станции метро "Театральная" в Москве во вторник, 6 августа.
Как удалось установить следователям, накануне артист праздновал с друзьями день рождения, после чего отправился домой на метро. В переходе между станциями Джан Бадмаев поссорился с мужчиной и порезал его куртку ножом.
Актера доставили в отдел полиции. Выяснилось, что в момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении артиста составили протокол о мелком хулиганстве. После случившегося он принес извинения пострадавшему и правоохранителям.
Напомним, Джан Бадмаев является актером "Театра.doc". Он сыграл в таких популярных сериалах, как "Интерны", "Кухня" и "Склифосовский", сообщает Lenta.ru.
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