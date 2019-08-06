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Происшествия

Актер из сериала "Интерны" набросился с ножом на прохожего

прочитано 270 раз

Российский актер Джан Бадмаев напал с ножом на мужчину. Инцидент произошел на станции метро "Театральная" в Москве во вторник, 6 августа.

Как удалось установить следователям, накануне артист праздновал с друзьями день рождения, после чего отправился домой на метро. В переходе между станциями Джан Бадмаев поссорился с мужчиной и порезал его куртку ножом. 

Актера доставили в отдел полиции. Выяснилось, что в момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении артиста составили протокол о мелком хулиганстве. После случившегося он принес извинения пострадавшему и правоохранителям.

Напомним, Джан Бадмаев является актером "Театра.doc". Он сыграл в таких популярных сериалах, как "Интерны", "Кухня" и "Склифосовский", сообщает Lenta.ru.

Автор: 6 августа 2019, 18:26

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
<цензура>. А моральный ущерб и цена куртки?
Гость как в горле кость
Ответить
Принес извинения и всё что ли? Свободен?
1

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