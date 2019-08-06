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Происшествия

В Москве из-за пожара на торговой базе эвакуировали людей

прочитано 157 раз

В здании торговой базы на севере Москвы произошло возгорание. Посетителей и персонал эвакуировали. ЧП произошло в Сигнальном проезде.

По данным издания Москва 24, на втором этаже торговой базы наблюдается плотное задымление. Подробности происшествия уточняются.

6 августа 2019, 13:41

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