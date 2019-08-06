В Москве из-за пожара на торговой базе эвакуировали людей

В здании торговой базы на севере Москвы произошло возгорание. Посетителей и персонал эвакуировали. ЧП произошло в Сигнальном проезде.
По данным издания Москва 24, на втором этаже торговой базы наблюдается плотное задымление. Подробности происшествия уточняются.
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