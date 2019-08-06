Это рекорд: мошенники одурачили москвича на 3,5 миллиона

В Москве мошенники поставили абсолютный рекорд. У 39-летнего жителя столицы злоумышленники списали с банковской карты 3,5 миллиона рублей. Примечательно, что мужчина сам сообщил личные данные в телефонном разговоре.
Жулики заявили москвичу, что с его карты в Самаре кто-то снял 50 тысяч рублей. Когда тот сказал, что находится в Москве и не мог совершить эту транзакцию, ему предложили перевести оставшиеся деньги на резервный счет. За час средства были списаны по 100 тысяч в разных городах страны. По факту случившегося проводится проверка, передает телеканал "360".
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