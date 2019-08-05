Число пострадавших при взрывах в Красноярском крае выросло до четырех

В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края на складе боеприпасов произошла серия взрывов. Согласно предварительной информации, пострадали четыре человека. Они получили ожоги. Медицинская помощь была оказана пострадавшим амбулаторно.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время проводится эвакуация людей из населенных пунктов, расположенных в 20 километрах от места происшествия. Людей вывозят на автобусах в пункты временного размещения. Над ликвидацией последствий взрывов работают экстренные службы, передает "Интерфакс".